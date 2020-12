tmw radio Bucchioni: "Juve, manca la programmazione. Non ci sono leader"

Il giornalista Enzo Bucchioni a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato del momento della Juventus. Ecco le sue parole:

Pirlo dice che bisogna avere più voglia di vincere. Suona un po' strano:

"I limiti per me sono nella programmazione. Si è fatta trovare impreparata nel cambio allenatore e nel cambio di giocatori. Si vedeva da due anni che avrebbe avuto problemi a centrocampo. Magari McKennie sarebbe stato preso l'anno scorso per imparare da altri elementi con più esperienza. Certi errori poi li paghi. E non sono da Juve".

Tipo?

"Mandi Pellegrini al Genoa e fai giocare Frabotta? Almeno Pellegrini è più avanti, lo hai fatto giocare a Cagliari. Chi le fa queste scelte? Da quando è andato via Marotta ci sono situazioni di questo tipo. La Juve non è un laboratorio, deve dare certezze".

Pirlo parla di Kulusevski e del suo ruolo, dicendo che gli alti e bassi sono normali per un giovane come lui:

"Non c'è nessun leader o giocatore già fatto in questa squadra. La Juve prendeva questi gli anni scorsi. Qui sono stati presi tutti apprendisti centrocampisti. Non sono giocatori da Juve, magari lo diventeranno ma li hai messi tutti insieme. In più questa Juve non ha gioco".