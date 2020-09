tmwradio Bucchioni: "Juve, meglio Dzeko di Suarez. Il Milan non cambia per Tonali"

vedi letture

Il giornalista e opinionista Enzo Bucchioni a TMW Radio, durante A Tutto Mercato, ha parlato dei temi del momento.

Juve: qual è la punta ideale? Perché al momento la situazione sembra complicata:

"Morata costa tanto. Il primo a farne il nome è stato il procuratore. Douglas Costa nello scambio? Darlo via dopo la stagione che ha avuto è un rischio, ha avuto troppi infortuni. Alla Juve i tecnici che chiedono i giocatori non sono mai piaciuti, lo ha ricordato anche Luciano Moggi. Chi tra Suarez e Dzeko? Prendo il bosniaco, perché dal punto di vista dello sviluppo della manovra è un giocatore intelligente, e fa anche gol. Con Suarez rischi di mettere un terzo solista lì davanti".

Ci sarà un altro colpo a centrocampo?

"Locatelli lo sta trattando da tempo. Se fossi la Juve lo farei ma il Sassuolo non molla. E' un '98, ha fatto una stagione eccezionale, lo ha dato via troppo facilmente il Milan, un errore colossale. Servirebbe però uno di esperienza lì in mezzo al campo .Vedo un rinnovamento troppo frenetico".

Milan, come trovare un posto con l'attuale modulo?

"Fossi Pioli, vista l'ultima parte di stagione scorsa, non cambierei nulla. Perché incasinare i movimenti di giocatori che hanno fatto benissimo. Tonali è un investimento per il futuro, importante soffiarlo all'Inter. Comunque sarà una stagione lunga e troverà spazio. Non credo però che Pioli cambi subito schema per inserire Tonali".

Se prendono Bakayoko, chi andrà via? Bennacer?

"E' forte e lo terrei .Le richieste però ci sono. Credo che Maldini ragioni come una volta, pensando all'alternativa. E Bennacer lo è. In questa stagione si giocherà ancora con più intensità e hai bisogno di alternative pronte".

Papu Gomez: parte o rimane all'Atalanta?

"Io gli direi di rimanere. E' dentro una storia meravigliosa, per certi versi un sogno. Se la trattativa è in atto da così tanto tempo, vuol dire che ci pensa. Magari non ha guadagnato tanto in carriera e sta pensando anche a questo".

Ma l'Atalanta può ancora alzare l'asticella?

"I dubbi sono tanti. Gli alti anni si diceva che poi avrebbe faticato e poi invece ha fatto bene dappertutto. Però il caso Ilicic, poi Gomez, la sensazione è che questo gruppo abbia dato già tutto quello che poteva. Ma arriverà nuova energia e negli anni scorsi Gasperini è stato bravo a gestire la situazione. Vedremo cosa accadrà".