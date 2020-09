tmwradio Bucchioni: "Lazio, serve fare di più sul mercato. Fiorentina da non sottovalutare"

vedi letture

A dire la sua sul campionato e sul mercato è stato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, il giornalista Enzo Bucchioni.

Muriel inserisce anche l'Atalanta nella corsa Scudetto:

"Sono d'accordo. C'è questa consapevolezza nello spogliatoio. Al di là degli acquisti e di quello fatto negli ultimi anni, l'Atalanta ci aveva abituato a vendere pezzi importanti, mentre quest'anno non è stato smontato nulla. Zapata era cercato dall'Atletico e ha detto di no. Proverà a fare l'ultimo step per diventare grande. Ed è giusto che ci provi".

C'è qualche squadra che le fa sorgere delle perplessità?

"Mancano 20 giorni alla fine del mercato e qualcosa accadrà. Mi sarei aspettato qualcosa di più dalla Lazio. Ha preso Muriqi, ma è complessivamente una squadra con una rosa corta. Con la Champions devi rafforzare la rosa. Mi aspetto che si rafforzi ancora, ma finora si è mossa poco".

Chi rischia tra i tecnici? E chi potrebbe subentrare?

"Parlare di esoneri ora è inutile. Intanto c'è Allegri libero e il suo fantasma aleggerà su tanti. Faticheranno le neopromosse e quelle sono le più in bilico".

Castagne ha parlato di un rapporto non idilliaco con Gasperini all'Atalanta:

"Gasperini ha un carattere particolare, lo sappiamo. Ma va valutato cosa fa sul campo. I risultati sono dalla sua parte. Cosa dicono i calciatori, quando vanno via, non conta".

Pessimista sulla Fiorentina?

"Commisso è partito dal sedicesimo posto, dalle macerie. Da lì ha ricostruito faticosamente una squadra e ha riportato entusiasmo in città. Ora facciamolo lavorare. Ha sbagliato a dire che è carico di soldi, che non sono un problema. Le cose vanno fatte per gradi. Dovrà fare un altro step ora, crescerà ancora ma non è una squadra da non sottovalutare. Manca il regista classico, ma possono farlo Amrabat e Pulgar".