tmw radio Bucchioni: "Milan in debito d'ossigeno ma ha un gran carattere. La Roma c'è"

Per commentare il Milan e il turno di campionato al Maracanà Show, nella serata di TMW Radio, è stato il giornalista Enzo Bucchioni.

Pari del Milan in rimonta:

"Pari di rabbia, è un gruppo che ci crede sempre. Ci sono difficoltà di organico, spesso sono mancati giocatori importanti ma la squadra lotta sempre. Tante partite senza perdere, questa poteva essere la serata no ma alla fine il risultato lo porta a casa. Ha un grandissimo carattere questo Milan".

Male Rebic. Sente il peso delle responsabilità?

"Si esalta quando la squadra va o quando c'è uno come Ibra che attira gli avversari e crea spazi. Altrimenti da solo è questo. Ha una costanza di rendimento non eccelsa, va quando tutta la squadra gira bene".

Si comincia a sentire l'assenza di Ibrahimovic?

"Certo, meglio averlo. Ma credo che il Milan stia pagando lo sforzo fatto in campionato, nelle coppe, e anche in termini di infortuni. Adesso ci sono meno ricambi, proprio quando servirebbero. Ora è un po' in debito di ossigeno il Milan".

Qual è la squadra che l'ha maggiormente colpita in questa giornata?

"La Roma, per la facilità di risultato, per come gioca. C'è stato il brusco stop di Napoli e qualcuno l'ha messa in discussione ma va forte. Ha avuto tante defezioni ma l'impianto di gioco ha sempre funzionato. Tutte hanno un po' faticato ma il risultato è arrivato. Bene anche il Napoli, così come la Juve, che di solito fatica con le difese chiuse. Queste squadre stanno crescendo".