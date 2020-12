tmw radio Bucchioni: "Orgoglio Milan ma per lo Scudetto serve andare sul mercato"

vedi letture

A parlare della giornata di campionato a TMW Radio, durante il Maracanà Show, è stato il giornalista Enzo Bucchioni.

Il Milan può puntare in alto?

"Sì. Questa squadra ha gioco, orgoglio, carattere. Il Milan ha giocato 5 partite negli ultimi 15 giorni, doveva accusare stanchezza e invece è in grande salute mentale, gioca per divertirsi. Ma sul mercato a gennaio bisognerà fare qualcosa. Soprattutto un rinforzo in difesa. Questo rimane comunque un meccanismo che funziona".

Tra Milan, Inter, Napoli e Juventus su chi si deve puntare?

"E' più squadra il Milan, ma le altre hanno una rosa superiore. Hanno giocatori che possono risolverti la gara, mentre il Milan certe soluzioni non ne ha. Il Milan deve coltivare questo sogno ma il campionato è ancora lungo. E puoi alimentarlo solo facendo qualcosa sul mercato".

Chi rimane fuori dalle prime quattro al momento?

"E' un campionato anomalo e credo che il quarto posto si giocherà al fotofinish. La Roma rimarrà, la Lazio se va avanti in Champions potrà soffrire. L'Atalanta mi sembra in una crisi di crescita".