tmwradio Bucchioni: "Questa Italia può vincere l'Europeo. Dzeko perfetto per la Juve"

vedi letture

Enzo Bucchioni, editorialista di TuttoMercatoWeb.com, è intervenuto a TMW Radio. Queste le sue parole:

Un giudizio sulla vicenda Messi?

"Situazione ormai stucchevole. Inaccettabile per come è maturata, per come sta finendo. Un ragazzo che non cresceva e alla fine è diventato il più forte al mondo e ora si sputano in faccia. Questa storia finisce per vie legali. Perché la Liga si intromette? Perché perderebbe un appeal notevolissimo. Ci sono tante brutte storie che di calcio e umanamente non hanno nulla".

Chi faresti giocare come punta titolare nell'Italia di Mancini?

"Mancini pensa alle due partite, anche a chi manda in tribuna. Un momento della stagione in cui i giocatori non sono pronti, farà una staffetta importante nell'ottica delle due gare ravvicinate. Meglio non rischiare ed evitare polemiche. Gioca oggi Belotti e lunedì Immobile, così sono tutti contenti. Per il calcio di Mancini, anche se Immobile ha già la Scarpa d'oro non ha le caratteristiche adatte a Mancini. Con Chiesa e Insigne il meglio è Belotti, Immobile non è l'uomo adatto al gioco offensivo".

Non vedremo mai insieme Immobile e Belotti?

"Non cambierà mai il modulo, anche perché funziona. Fa il calcio che faceva lui quando giocava. Non metterà mai le due punte, magari soltanto nel quarto d'ora finale. Farà sempre un calcio incentrato sull'uno contro uno, esterni che vanno sul fondo e coi centrocampisti molto tecnici. Questa squadra ha dei margini importanti e la candido per la vittoria dell'Europeo. Guardate Chiesa, si esprime meglio con Mancini che con la Fiorentina".

Attaccante del futuro in casa Juventus, Dzeko è il profilo ideale?

"Sì è Dzeko l'ideale. Ronaldo ha sempre faticato perché non aveva un centravanti alla Benzema, che ragionasse anche per lui. Se gli metti vicino un solista come Suarez, che ragiona con la sua testa, non ne esci più. Dzeko ragiona per la squadra, ha una notevole intelligenza tattica, in un meccanismo di squadra è più funzionale. Se li prende entrambi vorrà dire che venderanno Dybala, anche perché i conti del club non sono floridissimi".