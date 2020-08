tmwradio Bucchioni: "Sfogo Conte nasce dal mercato. Juric miglior tecnico"

Per dire la sua sull'ultima giornata di campionato a TMW Radio, durante Maracanà Show, è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni.

La pazienza di Sarri quanto è stata importante?

"Il rapporto con Sarri è stato gestito male. La situazione è complicata perché se vai fuori dalla Champions come fai a ricostruire con questo allenatore? Diventa indifendibile, specialmente dopo l’anno scorso che è stato mandato via Allegri per via di un gioco che non convinceva. Vedendo la partita di ieri sera, la Juve che perde contro la Roma e se ne frega della sconfitta mi stupisce, perchè non è un atteggiamento da Juventus".

Chi sul podio degli allenatori?

"Se guardiamo le vittorie, Sarri merita il podio ma sul lavoro dell’allenatore metto Juric al suo posto. Per via del gioco che ha dimostrato, si è salvato in largo anticipo e ha valorizzato diversi giocatori".

Considerazione sull’attacco di Conte alla società?

"Questa esplosione di Conte credo sia data dal mercato. Sono andati via i 3 giocatori più forti, Perisic, Icardi e Nainggolan. È passato il messaggio che Conte ha fatto la squadra e questo non lo ha mai digerito e come se non bastasse durante la stagione spesso la colpa è stata attribuita a lui, nonostante sia arrivato a -1 dalla Juve. Conte se la prende con la società perché voleva essere più difeso".