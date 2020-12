tmw radio Bucchioni: "Sorpreso dal Napoli e da Gattuso. La Lazio può battere il Milan"

vedi letture

Per commentare il posticipo ma anche tutta la giornata di Serie A a TMW Radio, durante il Maracanà Show, è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni.

La vittoria della Lazio rilancia i biancocelesti e toglie il Napoli dalla lotta Scudetto?

"La sorpresa è forte. Napoli davvero brutto, senza personalità e gioco. Stasera si è sciolta dopo la buona prova di Milano. Non può essere solo l'assenza di Insigne e Mertens. Al Milan mancava l'ossatura di squadra e a Sassuolo ha vinto lo stesso. Non so se c'è una crisi di rigetto dei moduli di Gattuso. 4-2-3-1? Forse era meglio un classico 4-3-3. E' stata una partita pensata male da parte di Gattuso. Se fossi il presidente lo chiamerei e chiederei spiegazioni. Hanno sbagliato tutti, tecnico in testa".

Che ne pensa di questa Lazio?

"E' arrivato il sorteggio di Champions e troverà una squadra che la manderà fuori. Spero di sbagliarmi ma potrebbe essere così. Doveva rientrare in corsa per la Champions e con questa vittoria lo ha fatto. Questa Lazio ha la potenzialità per battere il Milan nel prossimo turno e sarebbe un grande rilancio".

Napoli fuori dalla lotta Scudetto allora?

"Martedì lo sapremo. Se si rigioca la sfida di Torino contro la Juventus... Ma i dubbi sono tanti".

Quale la squadra più credibile ora per il quarto posto?

"Il Napoli lo metto sempre lì. E' inspiegabile cosa è successo all'Olimpico. La Roma deve trovare continuità. L'Atalanta? Quella vista stasera può buttare fuori il Real. Se va avanti in Champions, non può lottare su due fronti".

Quale la squadra più credibile ora per lo Scudetto?

"L'Inter".