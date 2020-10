tmwradio Bucchioni: "Torino, a Giampaolo serve tempo. Lo voleva Commisso a Firenze"

A parlare dei temi del momento a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Enzo Bucchioni.

Che succede in casa Torino?

"Quando vai a prendere uno come Giampaolo, certe cose devi metterle in conto. Ha una filosofia completamente diversa, non gli hai fatto una squadra adatta, manca un regista basso. Devi dargli tempo, come successe a Gasperini all'inizio con l'Atalanta. Bisogna stringere ancora i denti. Io gli darei ancora tempo".

Non è il caso di richiamare Mazzarri?

"Le società devono fare programmi, non devono pensare ai tifosi. Devono decidere da soli. Che ha fatto il Milan? Con Pioli è andata avanti e il segnale di continuità ha pagato. Capisco che Cairo sia in difficoltà ma ha già sbagliato a mandar via Mazzarri dando retta ai tifosi. Lui era l'ideale. Non bisogna farsi prendere dal periodo negativo e continuare. Non hai ora su piazza un traghettatore ideale. Devi dargli l'opportunità di far vedere il suo calcio. Se non è ideale, ne vai a prendere un altro di allenatore. Se hai fatto una scelta, devi difenderla fino in fondo".

Iachini a Torino e Giampaolo a Firenze potrebbero rendere?

"A Firenze Giampaolo era uno dei papabili questa estate, ma Commisso aveva sul gruppone già Montella e non poteva avere anche Iachini".

De Zerbi sarebbe da Juve?

"Ci voleva coraggio, Pirlo era più semplice perché era uno dei tuoi e conosceva l'ambiente. De Zerbi fa giocare le sue squdre anche con poco equilibrio. Potrebbe permetterselo alla Juve? E poi è pronto per una squadra con così tante pressioni? Si arrivava dopo il fallimento con Sarri e poteva essere una scelta rischiosa".

Juve, che succede con Dybala?

"Il discorso affonda nel mercato. Il rinnovo è difficile, ma c'è la volontà della Juve di cederlo. Il giocatore certe cose le percepisce. E rimanere in una ambiente dove la fiducia è relativa, dove il preferito è Ronaldo e alcuni giovani ti scavalcano, il problema c'è. La vicenda va risolta, perché ti complica tutto l'anno".