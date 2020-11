tmw radio Bucchioni: "Var-arbitri? Serve più collaborazione. Sono preoccupato"

vedi letture

Il giornalista Enzo Bucchioni a Maracanà Show, nella serata di TMW Radio, ha detto la sua sulla giornata di Serie A.

Commento sul derby di Genova:

"Risultato giusto, la Samp mi sembra avanti come progetto ma il Genoa ha buone individualità. E poi esce da poco dal caos creato dal Covid in squadra. Alla fine sono contente entrambe. Abbiamo visto dei buoni giovani italiani come Scamacca, che esce dal Sassuolo non a caso".

Marotta contro gli arbitri dopo Inter-Parma. Che ne pensa?

"Mi chiedo se dietro le quinte il regista abbia previsto qualcosa di diverso. Lo scorso anno non era così. Si andava al Var anche eccessivamente, quest'anno invece non si interpella più se non quando non se ne può fare a meno. Forse è qualcosa che parte dai dirigenti. Gli arbitri vogliono tornare ad essere soli al comando? Se questo è il nuovo corso, sono preoccupato. Serve collaborazione tra Var e arbitri".