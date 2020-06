tmwradio Cacia: "Serie B, Empoli può arrivare in fondo. Serie C va riformata"

vedi letture

L'attaccante Daniele Cacia è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare di Serie B. Ecco le sue parole:

La Serie B riparte ma con tanti interrogativi:

"Guarderemo un altro campionato. Dopo tre mesi di pausa, sicuramente si aprirà un nuovo campionato. La prima incognita è l'aspetto fisico. So quanto conti sospendere un'attività come quella calcistica. Anche se ti alleni ha casa, il fisico ha bisogno del campo di calcio per stare bene al 100%. I ragazzi avranno lavorato tanto da casa, ma tre mesi di stop sono tanti. E poi c'è l'aspetto psicologico. La testa è quella che fa la differenza".

Interessante la corsa al secondo posto. Si aspetta sorprese?

"La conosco bene la Serie B. Fino alle ultime 4-5 giornate solitamente è ingiudicabile. Tralasciando il Benevento, che ormai è lanciato verso la A, le altre sono tutte lì. La classifica è sempre molto corta, ci vuole poco per andare avanti o indietro. L'Empoli credo che se sta bene fisicamente e mentalmente può arrivare fino in fondo. Spero che anche l'Ascoli possa raggiungere obiettivi importanti".

In Serie B salgono Reggina, Vicenza e Monza:

"E' un bel segnale perché sono tre piazze importantissime, che meritano di stare in B. Ho conosciuto la realtà della C e la situazione è grave, sotto ogni punto di vista. Sarà un campionato affascinante".

Una Serie C non messa bene:

"Ho visto situazioni al limite della vergogna. Va fatta una riforma. Si faccia qualcosa, altrimenti così non ha futuro".