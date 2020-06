tmwradio Cagni: "Balotelli? Nessuno gli ha insegnato ad essere professionista"

Mister Gigi Cagni a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto sul caso Balotelli e non solo.

Hanno danneggiato più le balotellate o le cassanate a Cassano?

"Cassano non l'ha sperperato come Balotelli, ha avuto più occasioni ma ha giocato molto di più. Mi dispiace per Balotelli, ma non puoi prenderlo e sperare di salvarlo. Non ha delle colpe specifiche se non quella di non avere avuto qualcuno che gli ha spiegato come si fa questo mestiere, come fare il professionista. E' ingenuo e non è mai cresciuto. Nei settori giovanili ci sono troppi allenatori che vogliono scimmiottare i grandi allenatori e non fare il mestiere".

I settori giovanili stanno facendo diversi errori negli ultimi anni?

"Tutto è partito dal fatto che negli ultimi anni è stato pubblicizzato da molti allenatori che è il sistema di gioco che vince e noi il giocatore. Si deve far capire che il dribbling vicino all'area può essere decisivo e non il possesso palla prolungato. Oggi si chiede al difensore non di difendere ma di saper calciare, così come il portiere. Hanno stravolto tutto. Forse perché i grandi allenatori non sanno insegnare la tecnica individuale".

Ha parlato Marotta, che ha detto che si può lavorare su Tonali e Chiesa, su Zaniolo no. Su chi farebbe follie?

"L'Inter è l'unica che potrà spendere, anche se questa estate credo nessuno spenderà grosse cifre. Quando ho visto Chiesa e Ribery mi hanno impressionato. Non so quanto gli serva un regista, Zaniolo deve solo imparare a difendere, altrimenti diventa uno dei più forti al mondo".