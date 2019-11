TMW RADIO - Cagni: "Brescia, l'esonero di Corini parte da questa estate"

© foto di Federico De Luca

Per parlare dei temi del momento ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, è stato il tecnico Gigi Cagni.

Sul cambio di panchina a Brescia

"Rispetto per il tecnico, ma sono i presidenti che devono cominciare ad averne. L'esonero nasce in estate. Prima di rifare il contratto a Corini ha aspettato un po'. Lo sapevano tutti. Non si può trattare così un tecnico".

Su Immobile

"E' un giocatore che nella Lazio è incredibile, tecnicamente. Poi va in Nazionale e all'estero e non segna. Sembra che la Lazio sia la sua casa. La squadra è costruita intorno a lui. Quando sono tutti in forma, la Lazio fa un gioco unico. Non ha una grandissima personalità, per questo si esprime al meglio nel suo ambiente. Mancini in Nazionale ha deciso per il 4-3-3, che è ben diverso dallo schema della Lazio".

Sulla Roma

"Stimo Fonseca. Ha personalità, carisma, lo si vede da come si muove. Non mi è piaciuto in qualche protesta plateale, che non deve fare. E' un allenatore vero. Ha risollevato Pastore, poi è cresciuto Kluivert. Ottimo lo spostamento di Mancini in mediana, ma in certe situazioni si fanno certe scelte".