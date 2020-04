tmwradio Cagni: "Che emozioni a Brescia. Beccalossi e Altobelli due fenomeni"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, bel momento con l'ex tecnico Gigi Cagni, che ha ricordato alcuni momenti chiave della sua vita con degli scatti particolari in un faccia a faccia davvero speciale.

La prima foto riguarda quando giocava al Brescia:

"Eravamo in preparazione nelle Marche. Avevamo fatto un torneo interno e la mia squadra vinse e vincemmo un prosciutto. Si facevano cose divertenti in ritiro. C'erano De Paoli, che è stato un grande centravanti, poi Cinquetti e Fanti. E' stato un bel periodo".

Seconda foto in cui c'è lei con la maglia della Sambenedettese, ma con due giocatori dell'Inter, Beccalossi e Altobelli:

"Beccalossi l'ho sentito recentemente. Erano stati miei ragazzi a Brescia, erano nella Primavera. In un'amichevole a Brescia mi fece un tunnel Beccalossi dopo pochi minuiti, io subito lo presi per l'orecchio e gli dissi di non farlo più. Spillo era un fenomeno".

Terzo scatto Cagni con Borgonovo:

"Io facevo l'allenatore della Samp e facemmo questa partita per lui. E' stato qualcosa di particolare per me. A San Benedetto venivano tanti ragazzi di alcune big, gli facevamo da scuola. Stefano, un giorno, aveva la febbre e il dottore gli disse che non poteva giocare. Ma chiese al dottore 'Ma Gigi cosa farebbe?' e il medico rispose 'Lui giocherebbe'. E lui lo ha fatto e ha fatto l'assist del gol".

Quarta foto con i suoi figli:

"Ho la passione per il volo. Mio figlio è sempre venuto con me, mia figlia ha avuto il coraggio solo una volta".

Quinta foto con la famiglia di Cagni:

"A San Benedetto del Tronto, che è stata determinante per la mia vita. Non ci volevo andare, invece lì è cresciuto l'uomo, il calciatore, l'allenatore, il papà. E' stato un posto particolare per me".

Sesta foto di lei in Sri Lanka:

"Si tratta della prima volta che andai lì. Sono innamorato di questo Paese. Mi piace per la gente e per la sua cultura. Sono molto più vicino al buddismo che al cristianesimo. E' un Paese con persone sorridenti, dove nessuno muore di fame, è nella loro cultura".

Settima foto alla presentazione del suo diario:

"Non riesco a vivere tutte le emozioni. Ho scritto tutta l'esperienza di quella salvezza con il Brescia ma anche della mia vita da calciatore e allenatore".

Ottava foto di lei a 'Quelli che il calcio':

"E' una bella trasmissione. Amo prendermi in giro, sto allo scherzo e non mi offendo".

Nona foto con la nipotina al mare:

"E pensare che era gennaio, a Sestri Levante. Con mia figlia però abbiamo due concetti diversi nel far crescere i figli. Basterebbe una settimana da sola con me...ma lei ha paura. Il nonno toglie i vizi, ma la adoro".

Decima foto con i vicoli di Brescia:

"Sono nato lì, in un quartiere del centro. Era un quartiere che aveva un'umanità incredibile. Ci sono tornato non molto tempo fa ma è cambiato tantissimo".