Cagni: "Chiellini ha un po' esagerato. Pace con Balotelli? La vedo strumentale"

Mister Luigi Cagni ha commentato le notizie d'attualità a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, soffermandosi però anche sulla recente lite tra Chiellini e Balotelli: "Dico che Chiellini doveva dire tutto quello che ha detto ma in modo diverso. Essendo anche capitano, ha anche esagerato un po'. Fa pace con Balotelli? La vedo strumentale".

In questo momento dove le piacerebbe incidere?

"Ho sempre detto che bisognava andare in ritiro, almeno 15 giorni fa. I contagi dei giocatori sono avvenuti in casa. La Serie A doveva essere già partita per quanto riguarda la preparazione, in luoghi asettici dove si può essere sicuri. Serviva ripartire per fare la parte atletica, almeno, senza la parte tattica. Poi, una volta ripreso, si sarebbe deciso se ricominciare o meno con i campionati".