Il tecnico Luigi Cagni è intervenuto su TMW RADIO nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue dichiarazioni sull'Inter di Antonio Conte: "Il tecnico ex Juve non è una persona simpaticissima ma è un vincente. Avevo chiesto al tecnico - quando era alla Juve - di osservare un suo allenamento. Il club mi ha risposto di no, ma sono convinto che l'imput sia partito da lui. Conte ha il suo modo di lavorare, può non essere simpatico ma alla fine ha portato a casa i risultati. Lui vuole blindare gli allenamenti, non vuole avere gente in giro e lavorare con serenità".