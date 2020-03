tmwradio Cagni: "Cruijff e Pelè li farei vedere sempre ai più giovani"

A parlare dei temi più attuali del calcio italiano e non a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato mister Gigi Cagni.

Come stai vivendo la situazione?

"Vivo in un paesino, ma ho famigliari a Brescia e la situazione è difficile. Nelle grosse difficoltà, tendo a pensare positivo. Questa purtroppo è comunque un'occasione. Quando sarà finito tutto, dovrà riemergere la meritocrazia. In ogni campo, dovrà emergere chi è capace e chi non lo è".

Cosa accadrà quindi?

"La percentuale dei morti è sbagliata, non è realistica. Se non fanno i tamponi, non si sa se uno è morto di Coronavirus o meno. Sicuramente avremo una percentuale molto bassa rispetto ai veri contagiati. L'economia sta saltando in aria dappertutto. Negli Usa per esempio Trump non sarà rieletto negli Usa. Si dovranno mettere le persone più brave, in ogni campo. Vedremo se sarà così".

Chi andresti a rivedere come calciatore su Youtube?

"Io spero che i giovani guardino Pelè, Cruijff, Beckenbauer, perché nessuno li ha visti dal vivo. Invece andrebbero visti. Se qualcuno va a vedere le immagini di quel calcio, si capisce che nessuno ha inventato niente ora. Oggi giocatori come D'Amico o altri, con i mezzi di oggi, giocherebbero ancora meglio".

Se dovessi scegliere un grande numero 10, chi sceglieresti?

"Baggio, Totti e Del Piero, tutti grandi giocatori. Lo vedi un campione quando entra in campo. Lo vedi da come si muove, sono tutto istinto e hanno qualità tecniche uniche".