TMW RADIO - Cagni: "De Ligt più lento. Atletico inferiore alla Juve"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Juventus, Atalanta e non solo. Questi i temi toccati a TMW Radio, durante Maracanà, dal tecnico Gigi Cagni.

Su De Ligt contro l'Atletico

"Mi ricordo le sue partite con l'Ajax, mi sembra più potente muscolarmente ora. E quindi più lento. Non so da cosa dipende, sicuramente è un lavoro diverso quello che fa qui. Questi giocatori di questa stazza fanno fatica all'inizio, poi gioca in un campionato davvero molto diverso".

Sulla Juventus

"Atletico inferiore alla Juventus, ha giocato la sua partita. Ha avuto poi la personalità di riuscire a ribaltare la situazione. La Juve nel secondo tempo ha fatto quello che sa fare con i suoi giocatori di qualità".