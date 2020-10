tmwradio Cagni: "Derby, Inter favorita. Juve, non lascerei mai fuori Bentancur"

vedi letture

A parlare del prossimo turno di campionato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato mister Luigi Cagni.

Che derby di Milano sarà?

"L'Inter è più forte ma il Milan se la gioca, anche perché rientra Ibra. Il Milan è squadra più agile, mentre l'Inter è più fisica e con qualità enorme".

Come si marca Lukaku?

"O lo anticipi o ti stacchi da lui, non puoi stargli addosso perché lui cerca il contatto con il marcatore. Non devi dargli l'appoggio, perché così perde i tempi".

E' un esame che può dirci dove può andare il Milan in questa stagione?

"E' un esame, come dice Pioli. Un esame molto difficile ed è giusto che ci sia, così tasti le tue qualità e quelle dell'avversario".

Juve con diverse defezioni contro il Crotone:

"E' vero ma con la formazione che può schierare può addirittura arrivare terza tranquillamente, questo fa capire a che livello è. Per me Bentancur non può non giocare, ma il tecnico poi decide guardando ogni giorno i giocatori allenarsi. Ha qualità e quantità, è il più forte dei centrocampisti bianconeri".

Per Bernardeschi nessuna possibilità?

"E' un esterno, mi piace più a destra che a sinistra. Lì deve giocare ma tanto dipende da lui. Ha qualità tecniche ma deve dimostrarle, altrimenti non puoi giocare a quei livelli".