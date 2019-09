Il tecnico Luigi Cagni è intervenuto su TMW Radio, nel corso della trasmissione maracanà.

La Sampdoria?

“Hanno fatto poco sul mercato, e non so che promesse abbiano fatto a Di Francesco. Credo già sapessero della trattativa per l’acquisto della Sampdoria, che secondo me si concluderà altrimenti Ferrero avrebbe dei problemi ambientali. Forse sta tirando un po’ troppo la corda. Di Francesco sta pagando le conseguenze di questa trattativa, con una rosa non ritoccata quanto le aspettative dell’allenatore”.

La difesa?

“Ha sicuramente dei problemi, ma aspettiamo a giudicare. Contro il Sassuolo la Samp ha avuto alcuni minuti di buon calcio, poi però la squadra si è slegata e hanno incassato quattro gol. Sicuramente Di Francesco dovrà lavorare sulla tenuta mentale”.