TMW RADIO - Cagni: "Florenzi? Capisco Fonseca, scelta che condivido"

Mister Gigi Cagni ha detto la sua su vari temi a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Ecco le sue parole:

Come giudichi il possibile arrivo di Giroud alla Lazio?

"La Lazio è già messa bene, è un giocatore di grande esperienza. Tanta roba. In coppia con Immobile lo vedo bene, possono giocare con chiunque certi giocatori. Danno qualcosa in più anche se non fanno tanta roba nel complesso, danno tanta personalità solo con il loro arrivo. Hanno solo il campionato, hai bisogno di determinati giocatori in certi momenti della gara".

Come giudichi il mercato del Napoli?

"Devono ripartire quindi prendono giocatori di prospettiva. Hanno deciso di intraprendere una strada diversa, hanno già preso questo tipo di corsia. Ridimensionamento? Bisognerà capire chi sarà l'allenatore, spero sia Rino, ma si deve guadagnare tutto. Questa società De Laurentiis l'ha messa apposto, è un uomo imprevedibile però. È un calcolatore, ma vuole sempre primeggiare".

Il mercato della Roma?

"Se trova continuità la Roma ha una squadra forte. Sono delle scelte per il futuro queste, hanno improntato il mercato in questo senso. Facendo il nostro mestiere non puoi guardare il discorso umano o fattori legati ai simboli. Quando sei in certe squadre sei costretto a fare delle scelte".

