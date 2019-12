TMW RADIO - Cagni: "Inter, dietro Lautaro non c'è nulla. Mistero Politano"

A dire la sua sulla Serie A e i temi più caldi, è stato a TMW Radio, durante Maracanà, il tecnico Gigi Cagni.

Sull'Inter

"Il problema dell'Inter è stata la condizione fisica per i pochi cambi. Ma se sei secondo, vuol dire che qualcosa hai fatto. Sarà un grande svantaggio per il futuro però. Sta facendo cose eccezionali perché è agli sgoccioli. Fai poca strada però se hai poca condizione fisica. Sta facendo il massimo. Devi vincere con il Genoa. Dietro Lautaro davanti però non c'è nulla. Mi dispiace per Politano, puntavo su di lui e non so cosa gli stia accadendo. Sarà una partita difficile, poi il Genoa non ha attaccanti ed è in grossa difficoltà. Antonio non sarà simpatico, ma è l'allenatore più forte che abbiamo in Italia. Solo lui poteva portare l'Inter in questa situazione in soli sei mesi".

Sul tridente Juve in Supercoppa

"Il Parma gioca con tre punte. Non capisco quando dice che dipende dal gioco degli avversari. In Champions ci può stare, ma con quei giocatori devi rischiare. Se non lo fai, non sei un allenatore 'futurista'. Se fossi in Inzaghi, sarei preoccupato per le tre punte. Ronaldo e Higuain sono fenomeni, sono abituati anche a fare la fase difensiva, se c'è in ballo un obiettivo importante. Io con l'Empoli giocavo con tre punte e una mezzapunta. Devi avere una condizione fisica giusta. Se stanno tutti bene, non c'è problema. Se ho due punte come Higuain e Ronaldo, immarcabili, più un Dybala in forma strepitosa, deve preoccuparsi la Lazio. Se tu sei forti, devi rispettare sì l'avversario, ma devi avere prima di tutto la coscienza di essere forte".

Sulla sfida tra Sarri e Inzaghi

"Ha più qualità Inzaghi e lo vorrei vedere da qualche altra parte. In questi anni alla Lazio ha fatto vedere di saper cambiare più moduli, anche in corsa. E' un allenatore che ha più idee".