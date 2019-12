TMW RADIO - Cagni: "Italia, calcio lento. Oggi il tecnico determina tutto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mister Gigi Cagni ha detto la sua sui temi del momento in diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Sul caso razzismo

"La cosa è semplice: inizia a scovare chi fa i 'buu' razzisti, vai in carcere e poi non entri più nello stadio. Così dovrebbe fare la giustizia".

Sul Pallone d'Oro

"Messi è forte, ma non riesco a capire qual è il criterio di assegnazione ora. Mi vengono dei dubbi. Io avrei scelto Van Dijk. Ci sono tanti ruoli determinanti nel calcio, non solo quello dell'attaccante".

Sulle parole di Chiellini, che reclama più coraggio nel calcio della Juve

"Non so cosa vedremo a gennaio. Se in sei mesi non hai messo in pratica quanto dice Sarri, o sei scarso tu o il tecnico. Il calcio è semplice. Sarri ha costruito tutto sulla fase difensiva, che poi sfocia nella fase offensiva. Non puoi farcela facendo tre competizioni e con la stessa intensità. Noi abbiamo ritmo più basso. Il possesso palla annoia. Belle sono partite come quella tra Cagliari e Samp. Zeman aveva una filosofia offensiva ma non ha vinto niente. E' una filosofia fallita. Se trovi la formula che fisicamente e mentalmente stai bene per 50 partite, puoi fare quello che vuole. Oggi il tecnico determina tutto, non ci sono più giocatori carismatici".