Mister Gigi Cagni a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato di Serie A e dei suoi protagonisti. Ecco le sue parole:

Conte in una intervista dice che vuole rimanere per anni all'Inter:

"Non sta dimostrando quello che tutti si aspettavano. Non sta facendo molto a livello tattico per sistemare le cose. Continua a insistere con la difesa a tre anche se non può reggere la squadra quel modulo. Un tecnico intelligente cambierebbe per poi tornarci più avanti, Mi sembra strano che uno come lui, così bravo, non lo faccio. E' un campionato strano, dove credo non ce la farà a vincere la Juve. Il Milan ne sta approfittando, così come la Roma, spero in Napoli e Lazio".

Dybala e Eriksen, due situazioni opposte:

"Sono responsabili entrambi della situazione. Se dici di essere forte e vuoi un contratto importante, non fai tante chiacchiere ma giochi e ti dimostri all'altezza. Non c'entra nulla il gioco, dipende dai giocatori. Quello che dice Dybala sui social non va bene. Uno forte dimostra di esserlo sul campo di essere fuoriclasse, non fuori. Così come Eriksen, ha mostrato ogni tanto dei colpi ma devi dimostrarlo per 90 minuti".

Bella sfida tra Napoli e Milan. Mancheranno Pioli e il vice, può incidere?

"Sarà una partita in cui ogni giocatore farà il doppio del solito. La parte tattica non la farà Ibra, Bonera dirà delle cose e di sicuro lo svedese darà una mano e si prenderà sulle spalle la squadra. Il Napoli deve stare attento, troverà una squadra doppiamente arrabbiata".

Ma anche il Napoli ha una grande occasione:

"Gattuso deve risolvere un problema. Di far capire ai giocatori cosa vuol dire fare questo mestiere. A livello mentale qualcosa sbagliano sempre nella partita. Se mette a posto questa cosa, il Napoli è da Scudetto".