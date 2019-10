TMW RADIO - Cagni: "Juve, ok Higuain. Dybala non da grandi partite"

© foto di Federico De Luca

Mister Gigi Cagni ha commentato a TMW Radio, durante Maracanà, la giornata di Champions e le italiane coinvolte.

Sull'Atalanta

"Mi diverte sempre tanto, o la prendi com'è o niente. Trovare l'equilibrio, che sarebbe il massimo, è difficile. Si toglierebbe qualcosa a questa squadra. Se sta bene fisicamente, può vincere con chiunque. Se cala, qualche problema ce l'ha".

Sulla Juventus

"Per me ieri sera con il Bayer Leverkusen ha fatto bene. La coppia Higuain-Ronaldo tutta la vita. Loro hanno fatto il possesso palla ma sterile. Dybala non è un giocatore da grande partita".

Sul Napoli

"Lozano può fare anche la seconda punta, Insigne è un'ala e non può fare pure la punta".

Sull'Inter

"Non mi aspetto una partita difensiva contro il Barcellona, Conte ha dato la mentalità di aggredire l'avversario. Se non ce la fa, si adatta. E' sempre questione di duelli".