Per parlare del prossimo turno di campionato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato mister Gigi Cagni.

Juve-Fiorentina, partita da sempre molto sentita. La Viola ci arriva male, la Juve tutt'altro:

"Non è facile. La Juve ha fatto la più bella partita con il Parma, quindi vuol dire che Pirlo ha trovato la strada giusta. La Fiorentina è in una situazione difficile, anche Prandelli non è riuscito per ora a fare qualcosa d'importante, anche se l'organico è buono. Sembra intimorita, ma non ha cattiveria. Di sicuro la Juve chiuderà la Viola nella propria metà campo, che dovrà sperare in ripartenze importanti".

Partenza non ideale però per la Juve:

"Ce l'aspettavamo, visto che c'era un allenatore inesperto in panchina. Non ci vogliono però 3-4 mesi per far andare una squadra".

Che ne pensa di Italiano, tecnico dello Spezia?

"Ha dimostrato sul campo il suo valore. Viene da due campionati vinti, ha iniziato la A cambiando 8 giocatori, ha fatto vedere un gioco organizzato pur con giocatori inesperti. Servono qualità per fare un lavoro del genere. Farà carriera così".

Chiesa si sta ritrovando alla Juventus:

"Quello che mi sta meravigliando è che sta facendo bene anche a sinistra, quando alla Fiorentina era sempre a destra. Douglas Costa? Ti può cambiare la partita quando lo inserisci, Chiesa non è così. In una squadra importante servono entrambi".

Come vede il cambio modulo durante la partita di Pirlo?

"E' un modo di giocare moderno, tutti fanno così. Lo fa anche lo Spezia, ma quando perdi la palla ti trovi in grandissima difficoltà. Se fai possesso palla, puoi subire l'uno contro uno. La Juve può permetterselo perché De Ligt è tornato ai suoi livelli".