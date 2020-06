tmwradio Cagni: "Juve, Sarri mi è piaciuto. Ronaldo fuoriclasse ma non un campione"

vedi letture

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento di mister Luigi Cagni. Ecco le sue parole:

Progetto Milan: se avesse la possibilità di scegliere, chi tra Gattuso e Rangnick?

"I proprietari sono americani e vogliono guadagnare. A loro non gliene frega niente della storia. Fanno dei conti e decidono, vanno per la loro strada. Hanno preso Gazidis, poi è stato scelto un tecnico che non è andato bene".

Un giudizio sulla Juventus di ieri sera:

"Si è visto che era un'altra cosa rispetto a qualche giorno prima. Bene Bernardeschi, le cui caratteristiche sono state messe in risalto. Mi è piaciuto ieri sera Sarri, è stato subito lì sul campo con i giocatori fin dal primo minuto, con la voce, si è fatto sentire. In due occasioni però ha rischiato molto".

E Ronaldo?

"Questi fuoriclasse sono molto fragili psicologicamente. E' un leader tecnico, non morale. Il campione è leader tecnico e morale, come Buffon. Ronaldo non dice nulla, ma tecnicamente può trascinare la squadra. Lui è un fuoriclasse ma non un campione. Deve essere sempre supportato".

La Lazio ha speranze con l'Atalanta?

"Sarà una partita vera. L'Atalanta è micidiale, è una macchina da guerra. Non sappiamo com'è la Lazio. Era in grande crescita, oggi dobbiamo capire come ha recuperato. L'Atalanta ha un vantaggio, quello di aver giocato già una partit. Simone Inzaghi è bravissimo nel leggere le partite. Ora deve dimostrarle in una grande squadra".