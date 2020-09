tmwradio Cagni: "Mi piacciono Fiorentina e Cagliari, la Roma rischia tanto"

Per parlare dei temi di giornata a TMW Radio, durante Maracanà, è stato mister Gigi Cagni.

Che ne pensa di Paratici, nel mirino dei tifosi della Juventus?

"E' due anni che fa il ds, prima faceva il capo degli osservatori. E so che non è che gli piacesse il ruolo del ds, almeno all'inizio. A lui piaceva vedere in giro i giocatori, girava il mondo a scegliere giocatori di qualità per la Juve".

Chi rischia di più tra Inter e Juve in questo turno?

"Aspetto almeno 6-7 partite per giudicare tatticamente una squadra, vado a sensazioni ora. Devo dire che la Fiorentina mi è piaciuta molto, tecnicamente è forte ma ha ancora qualche problema nella fase difensiva. Se la mette a posto, andrà benissimo. Così come il Cagliari, è una squadra con qualità anche se ha preso un'imbarcata con il Sassuolo. L'Inter è quella dell'anno scorso, sta prendendo giocatori per vincere lo Scudetto e se la giocherà fino alla fine con la Juve. La Juve è una squadra dove i giocatori si divertono, a differenza dello scorso anno. E lo hanno ammesso gli stessi giocatori. La Roma rischia tanto. Al di là della questione allenatore e dei giocatori, rischia tanto perché mancano troppe cose a livello societario".

Conte ci va piano per il discorso Scudetto. Che ne pensa?

"L'Inter deve vincere. Secondo me lui è sicuro di vincere, sennò non rimaneva".

L'Inter vuole privarsi di Skriniar, che ne pensa?

"Sa solo Conte se va bene. Forse ci può stare a darlo via, visto che gli hanno preso Vidal e altri".