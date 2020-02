vedi letture

tmwradio Cagni: "Milan, Gabbia mi ha impressionato. Può avere un grande futuro"

A dire la sua sui temi di giornata è stato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, mister Gigi Cagni.

Ti è piaciuto più Haaland o l'Atletico di Simeone?

"Quando vedo la Champions di un certo tipo mi diverto. Ci sono giocatori molto forti, magari meno tatticamente. Ora si sta riscoprendo il fatto che più importante è tirare in porta e non il possesso palla fine a se stesso".

E' il Ronaldo del futuro Haaland?

"Ha caratteristiche diverse. Non credo sia un fuoriclasse ma un ottimo giocatore. A me come giovani mi ha impressionato il difensore del Milan Gabbia. Può fare carriera. In cinque minuti ha fatto due-tre cose di grandissima intelligenza e qualità".

Che dici di Sarri?

"Ho sempre contestato il fatto che ci vogliono mesi. Con certi giocatori ci vuole poco. Ora dice che non può fare il calcio visto a Napoli. Doveva dirlo prima".