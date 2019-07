TMW RADIO - Cagni: "Milan, Paquetà mezzapunta. Veretout ha qualità"

© foto di Federico De Luca

Il tecnico Gigi Cagni ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, di Milan e non solo.

Su Paquetà

"Corre tanto, ha cattiveria agonistica ma per le qualità che ha lo farà giocare come mezzapunta. Certo è che ancora deve trovare il regista e non sarà semplice".

Su Suso e Piatek

"E' un giocatore che mi piace tanto, ma se non hai continuità è difficile. Sono curioso però di come Giampaolo farà giocare Piatek. Per me è importante, forse avrà meno palloni alti ma comunque sempre occasioni importanti".

Su Veretout

"Dalla parte economica si capisce cosa puoi fare e cosa puoi costruire. Sarà un anno duro per il Milan, dal prossimo anno si inizierà a costruire. Determinante è anche la scelta del tecnico, perché non potevano permettersi un tecnico vincente. Hanno preso uno molto bravo a lavorare e che fa giocare bene la squadra, per passare al meglio questa annata di transizione. Veretout è un buon giocatore, di grandi in giro ce ne sono pochi. Al Milan ci può stare perché ha qualità".