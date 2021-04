tmw radio Cagni: "Napoli, garanzia Spalletti. Allegri-Juventus? Andrà all'estero"

A commentare le notizie del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato mister Gigi Cagni.

Napoli, si parla di Spalletti come successore di Gattuso:

"Non ha limiti, ha l'esperienza adatta per fare qualsiasi cosa. E' un allenatore ormai esperto, lo ha dimostrato sul campo. Dipenderà però tutto dalla Champions o meno il suo arrivo. Mi sembra assurdo, io lo prenderei a prescindere. Ti dà più garanzie rispetto ad altri per la rosa che ha il Napoli".

Dove deve migliorare Gattuso?

"Lui dovrà sì migliorare tatticamente, ma deve imparare soprattutto la comunicazione. Non puoi essere sempre così sincero, anche in un grande club. Devi imparare a gestirti in certe situazioni".

Spalletti non potrebbe avere dei problemi con Adl, visto il suo carattere?

"Secondo me Spalletti ne ha passate. Un allenatore simpatico e vincente non esiste al mondo. Un tecnico deve confrontarsi con almeno 40 persone al giorno, non è semplice".

Roma a Manchester per fare la storia del club. Che ne pensa?

"Per me ce la possono fare. Tecnicamente la Roma è forte".

Juventus, Allegri al posto di Pirlo a fine stagione. Pensa sia possibile?

"Pirlo, se è vero quello che ho letto, ha fatto delle dichiarazioni in cui si è dato delle colpe 'gravi. Ossia ha detto che è inesperto e ha fatto degli errori. Non è una cosa da poco. Si è fatto fuori d solo, non è ancora pronto per situazioni di questo tipo. Se hai degli obiettivi importanti l'anno prossimo devi prendere un allenatore esperto, perché è una situazione difficile da rimettere a posto. E dare questa ricostruzione a un allenatore inesperto è un errore. Se scegli Allegri poi non sbagli".

Allegri dove andrà secondo lei?

​​​​​​​"Secondo me sa già la sua squadra e non è la Juventus e neanche la Roma, ma all'estero".