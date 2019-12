TMW RADIO - Cagni: "Preferisco Simone Inzaghi a Sarri"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Per parlare dell'ultimo turno di campionato è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, il tecnico Gigi Cagni.

Sul Napoli

"Fiducia in Ancelotti? Io comunque devo dare la colpa ai giocatori. Non puoi fare una certa prestazione con il Liverpool e poi fare così. Ha sbagliato anche Carlo, ma fino ad un certo punto. Sono i giocatori che vanno in campo. Serve carica agonistica, concentrazione, altrimenti non giochi. Per me il Napoli può recuperare e andare in Champions, ma è molto dura. Sono convinto che Carlo capisce che anche i giocatori lo mollano, se ne va lui stesso".

Sulla Lazio

"Ho conosciuto Simone Inzaghi da ragazzino. Sta dimostrando di essere un grande allenatore, la squadra gioca molto bene. Ha il vantaggio di essere in questa società da tre anni, almeno sulla panchina. Lui è bravo. E poi non avrà la Coppa e questo è un grossissimo vantaggio. E' la situazione ideale, che devi sfruttare al meglio. Ci credono tutti ora, il tecnico, la squadra, la società. Da centrocampo in poi fanno cose con grande velocità, come giocatori di grande classe. A gennaio non si trovano grandi giocatori, quindi meglio non affidarsi a questo. A meno che il tecnico non chieda qualcosa di particolare, ma se hai il gruppo giusto e la rosa adatta, devi continuare così. Se prendi il giovane da integrare va benissimo".

Su Inzaghi e Sarri

"Lo preferisco a Sarri, sa variare a seconda delle situazioni, non cavalca le situazioni. Sarri non ha nessuna colpa, lo hanno fatto diventare il migliore al mondo ma non lo sta ancora dimostrando. Con quei giocatori non puoi metterci così tanto a far vedere il tuo gioco. Col Napoli c'ha messo di più perché aveva giocatori non della stessa qualità che ha ora alla Juve".

Sull'Inter

​​​​​​​"Esagerato parlare di Barcellona B, ma l'unico problema che può avere l'Inter è la stanchezza. Se non va ad intensità elevata, fa fatica. Deve stare bene fisicamente. La squadra ha infortuni e ci sono problemi. Se mettono a posto questa cosa, diventano una squadra antagonista della Juve. Ma ci sarà anche la Lazio".