tmwradio Cagni: "Ripresa allenamenti ora e poi si pensi se ricominciare o meno a giocare"

vedi letture

Per parlare della possibile ripresa del campionato di Serie A è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, mister Gigi Cagni. Ecco le sue parole:

Come interpretare le parole del ministro Spadafora?

"Continuano a parlare del calcio come sport di contatto. Si può fare ora, fai la parte atletica individuale. Anche quella tecnica puoi farla, a coppie o a piccoli gruppi. Forse chi lo dice non ha mai giocato. Io spero che la Germania sia un buon viatico per ripartire. Ma ha un grande vantaggio, è economicamente molto forte e può comportarsi diversamente. Nessuno ha detto che si deve a tornare a giocare domani. Riprendi ad allenarti, poi vedi come va e si decide se riprendere o meno".

La Lazio sta parlando molto. Si aspettava qualcosa da qualche altro club importante in questa situazione?

"Gli altri non dicono pubblicamente ma non pubblicamente si stanno muovendo. Capisco che abbiano rallentato l'apertura delle attività, ma non lo fanno per questi ma per la paura delle persone che circolano. Nel calcio, se tu apri gli allenamenti, la movimentazione è quasi nulla. Bisogna rischiare di aprire ora, con le dovute precauzioni. Arriva un punto nella vita in cui qualcosa devi rischiare. E questo è un rischio minimo ora".

Cosa fare allora?

"Stabilito che ti puoi allenare, parti e lo fai, immediatamente, come ha fatto la Germania. Perché dobbiamo continuare a parlare del dopo? Dobbiamo riprendere ad allenarci ora".