© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico Gigi Cagni ha detto la sua sui temi del momento in diretta ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà.

Su Nainggolan

"Inutile che dica che l’Inter si pentirà di averlo ceduto quando è lui ad aver fatto cagare lo scorso anno in nerazzurro".

Sulla Juventus

"Sarri, il suo gioco non si vedrà mai alla Juventus. Non lo si è visto nemmeno al Chelsea. A Torino devi vincere e lui ha cambiato metodo. Sta gestendo benissimo le situazioni, non guarda in faccia a nessuno e ha fatto bene a tirare fuori Ronaldo se non rende. Non tolgo Ronaldo solo se non ho niente dietro. ma lui ce l'ha".

Sul Milan

"La partita con la Juve è stata bella. Non ha grandissima qualità il Milan, perché ha avuto anche l'opportunità di vincerla ma ha sbagliato tanto. I giocatori osannati nel mercato non stanno dimostrando niente. Oggi leggo Romagnoli che dice che Dybala è stato molto bravo, ma mi viene da ridere. Ha fatto un movimento da ridere. Per me non è un grandissimo difensore e ieri sera lo ha dimostrato. Per ricostruire questo Milan ci vorranno almeno cinque anni".