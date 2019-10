© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto per parlare di Serie A mister Gigi Cagni.

Su Inter-Juve

"Nel primo tempo l'Inter ha aggredito alto la Juve. Sarri ha vinto perché ha usato i tanti mezzi che aveva a disposizione. Ha letto bene la partita. Non è più integralista, può diventare un grande allenatore. I cambi hanno fatto la differenza. Sarri ha una squadra che è stata costruita 8 anni fa, Conte allena l'Inter da pochi mesi. la Juve non faceva un altro tipo di calcio. Solo ieri sera ha fatto vedere qualcosa di diverso. Chiellini ha detto che vedremo la mano di Sarri a gennaio. Sono i media che fanno diventare eccezionali le cose normali" .

Su Giampaolo

​"Oggi si prendono gli allenatori come vengono. Mi dispiace per Giampaolo. Non era adatto per il Milan, perché è intransigente, non ha mai allenato poi grandi squadre. Uno deve calcolarle queste cose".