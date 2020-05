tmwradio Cagni: "Serie A, c'è qualcuno che ha interesse a non giocare"

vedi letture

Mister Luigi Cagni ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, delle ultime notizie riguardanti il mondo del calcio italiano. Ecco le sue parole:

Oggi è arrivata la decisione del Governatore dell'Emilia di far riprendere gli allenamenti. Cambierà la situazione in tutta Italia?

"C'è qualcosa di poco chiaro. C'è qualcuno che ha interesse a non giocare. Vedo le giustificazioni, continuano a dire che probabilmente non si giocherà, soprattutto il ministro. Spadafora non mi sembra molto sincero. Non è possibile che ci siano queste contraddizioni. Prendo per esempio i commessi ai supermercati: non credo che anche lì lavorino con il metro di distanza. E si fanno storie per il calcio. C'è molta confusione, c'è qualcuno che sta tramando qualcosa".

Da allenatore, accetterebbe la quarantena per provare a tornare a giocare?

"Non è un problema per un giocatore, è una cosa normale. E' un finto problema. Si parla di contatto, ma non c'è in questa fase. Quando ricominci, non serve fare lezioni di tattica, un lavoro di contatto continuo. E poi non si può non rischiare nulla. C'è un rischio calcolato che va corso. Un giocatore ancora positivo? Sarà molto difficile, se si seguono i protocolli e ci sarà la quarantena. Rischi anche ad ottobre, non c'è il rischio zero".