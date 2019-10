TMW RADIO - Cagni: "Zaniolo può diventare tra i più forti al mondo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Per parlare dei maggiori temi di giornata è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, il tecnico Gigi Cagni. Ecco le sue parole:

Sulla Roma

"Mancini davanti alla difesa? Da sempre apprezzo Fonseca. Ha personalità, conosce il calcio e sa cosa deve fare quando ci sono situazioni di difficoltà. Problema infortuni? Sono responsabili anche i giocatori. Non è solo sfortuna. E' un mestiere che devi fare 24 ore al giorno. Devi rispettare delle regole fisiologiche, se le rispetti, difficilmente ti fai male. Lo sport agonistico non è salute, quindi devi curarti al meglio".

Su Zaniolo

"Lui se gli insegnano bene, diventa uno dei più forti al mondo. Deve accettare dei consigli. E' un mestiere per cui devi fare dei sacrifici, se vuoi farlo al meglio. Ad oggi può giocare ovunque, da solo poi troverà quello più adatto. Io lo metterei sulla fascia, perché corre e sa dribblare, ti sa dare la superiorità. Lì è devastante. Non lo vedo falso nueve".

Su Brescia-Inter

"Balotelli? E' ancora molto indietro. Dipende da lui. Deve entrare di più nel discorso salvezza, in tutti i sensi. Lui non deve farsi aspettare troppo. Non riesce a trasmettere questa sua voglia al corpo".

Sulle parole di Conte nel post Parma

"E' un messaggio positivo, lo sanno tutti che sei inferiore come organico alla Juventus. Se vuoi vincere, devi migliorare. Marotta lo ha recepito il messaggio, sanno che sono inferiori e quindi si dovranno adattare. A gennaio non risolvi tutto ma ti puoi avvicinare".