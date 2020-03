tmwradio Calcagno (Aic): "Europei? Dobbiamo tenere in considerazione qualsiasi ipotesi"

A Stadio Aperto, su TMW Radio, è intervenuto Umberto Calcagno, vicepresidente AIC, per parlare delle ultime vicende che riguardano il calcio e l'emergenza Coronavirus. Queste alcune battute: "La Uefa dovrebbe valutare la situazione in vista degli Europei? Mi affido a chi se ne intende più di noi. Dobbiamo tenere in considerazione qualsiasi ipotesi. La situazione attuale prevede porte chiuse e si spera in qualche settimana di tornare alla normalità. Se così non dovesse essere la Uefa ripenserà a tutte le competizioni. Inutile però creare allarmismo, ma non va neanche sottovalutata la situazione. A noi interessa però la salute degli atleti e garantire gli eventi, finché la situazione lo permette".

