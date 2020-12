tmw radio Canovi: "Dybala-Juve, non credo ci siano club disposti a pagare di più"

Il decano dei procuratori sportivi, Dario Canovi, ha commentato le notizie del giorni a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

L'offerta Juve per Dybala è importante, che ne pensa?

"Credo che l'offerta sia adeguata. Non credo che ci siano molti club che siano disposti a pagare di più. La crisi infatti non è solo italiana ma internazionale. L'offerta è importante, anche perché mancano tanti introiti. Credo che 9 milioni sia una cifra talmente importante che ci si dovrebbe mettere una mano sulla coscienza".

Dybala dice che ama la maglia della Juve:

"La vita di un calciatore è una vita professionale molto breve. Solo 2-3 giocatori hanno fatto una scelta di vita vera. Ossia Totti, De Rossi e Maldini, che avrebbero potuto fare una carriera differente e guadagnare molto di più, rimanendo invece dove stavano bene, a casa loro. Quando c'è qualcuno che dice che ama la maglia, credo che facci anche i propri interessi. Certo è che se trova qualcuno che lo paga di più, fa bene ad andare via. La Juve è sempre stata un po' cinica, ha fatto anche lei i suoi interessi, così come è giusto che li faccia Dybala".

Quindi che succederà?

"Di Dybala non ne esistono tantissimi ma ne esistono. In una squadra è molto più importante il gruppo che il singolo, a meno che non si parli di un fenomeno. Quando l'Inter vendette Ibra al Barcellona successe un finimondo, ma alla fine arrivò il Triplete. Con quei soldi prese pedine fondamentali".

Atalanta, che succederà con Gomez?

"Non so. Gasperini è uno tosto, che difficilmente molla. Non so cosa è accaduto. Scontro fisico? Non è il primo e non sarà l'ultimo. Per l'Atalanta chi è più importante? Questo bisogna capire. L'Atalanta è diventata così da quando è arrivato Gasperini, prima viaggiava a metà classifica. Se non si fosse fatto male Freuler e Gomez, lo scorso anno sarebbe arrivata in finale l'Atalanta. Io mi auguro che trovino un compromesso. Gomez sarebbe una grave perdita".