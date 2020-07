tmwradio Canovi: "Juric andrà alla Fiorentina. Roma, Zaniolo rimane? Solo al 10%"

Per parlare di mercato e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il decano dei procuratori italiani, Dario Canovi.

Quali tecnici sono pronti per una big?

"Per De Zerbi un altro anno al Sassuolo è utile. Dal punto di vista difensivo ci sono ancora lacune. Juric mi sembra più pronto e ha studiato da Gasperini, che è il miglior allenatore in Italia. Da lui hanno imparato tantissimo sia Juric che Thiago Motta. Per me Juric andrà alla Fiorentina. C'ha provato anche il Cagliari ma lo vedo a Firenze".

Sulla vicenda Zaniolo qual è il suo pensiero? Come andrà a finire?

"Manca la società, è tutto qui. La Roma non è una società. C'è un presidente che non viene in città da due anni, non si sanno chi sono i dirigenti, si dovranno cedere giocatori importanti da vendere per risanare le casse del club e per ora ce ne sono due, Zaniolo e Pellegrini. Per me rimane al 10%".

Hanno cercato Ausilio alla Roma?

"Non credo che ora abbandoni una corazzata per andare in un veliero. Ma di sicuro dovranno cercare un nuovo ds, perché c'è n'è uno. Ma fare il ds non è solo fare la campagna cessioni-acquisti, ma fare da collante tra società e squadra".