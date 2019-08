TMW RADIO - Canovi: "Paratici si è impantanato. Dybala un problema"

© foto di Federico De Luca

L'agente Dario Canovi è intervenuto su TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà. Questo il suo giudizio sull'operato di Paratici e Marotta: "Il diesse della Juventus ha fatto tre ottimi acquisti, ma adesso si è impantanato perché ha giocatori molto importanti a cui non è facile trovare una situazione che vada bene soprattutto a loro. Un Dybala in più nella rosa di Sarri, che preferisce avere pochi giocatori, potrebbe essere un problema. Icardi o Lukaku? Io preferisco l’argentino. Marotta ha rinforzato il centrocampo, ma cedo che Lukaku sia una contentino a Conte e a quelli che gli girano intorno. Può essere un acquisto per fare un contentino a chi ha aiutato Marotta a portare Lukaku all’Inter".