tmw radio Caravello: "Inter? Prima gli esuberi. Scamacca, chi lo vuole dovrà pagare tanto"

A parlare di calciomercato a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il procuratore Danilo Caravello. Ecco le sue parole:

Che mercato di gennaio può essere?

"Si muoveranno le squadre che hanno più bisogno, per cercare di correggere il mercato estivo. I grandi club, se riusciranno a togliersi qualche giocatore, magari faranno delle operazioni di contorno o preparatoria al nuovo anno. Ci sono problemi economici e le rose lunghe incidono. Non prevedo una sessione scoppiettante. Magari Milan e Roma faranno qualcosa, visto che si trovano in situazioni inaspettate. Inter e Juventus cercheranno di togliere qualcuno che è in esubero. La Lazio dovrà chiarire il caso Lulic".

Inter, Conte chiede tre rinforzi. Possono arrivare?

"Io credo che in questo momento si debbano fare risultati e parlare un po' meno. La società finora ha accontentato in tutto l'allenatore, ma anche Conte ha da gestire questioni spinose come quelle di Eriksen, Vecino e Nainggolan. Prima che ci siano movimenti in entrata, dovranno risolvere queste questioni. Questa Inter anche così com'è può vincere il campionato".

Juve, meglio Milik o Llorente come bomber di scorta?

"Morata era la terza-quarta scelta e invece si è rivelato un grande acquisto. A livello anagrafico io sceglierei Milik, ma bisogna capire quando vuole incassare Adl da un giocatore che a breve sarà a parametro zero".

Scamacca tra i pezzi pregiati del calciomercato:

"Scamacca è forte, è un giocatore del Sassuolo, bottega cara a vendere. Chiunque lo vuole, dovrà pagare una cifra importante. Per il ragazzo, finire l'anno al Genoa sarebbe la cosa migliore, perché gli garantirebbe minutaggio. Andare in una grande gliene garantirebbe di meno e per un giovane non è il massimo".

Dybala invece rinnoverà con la Juve?

"Se vuole può rinnovare a cifre importanti. Deve trovare la sua dimensione alla Juve. Ronaldo? A giugno potrebbe anche finire il suo percorso, se riesce a vincere qualcosa. Ma ha un ingaggio insostenibile a lungo per i bianconeri".