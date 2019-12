TMW RADIO - Carnasciali: "Colpa di Montella? Fiorentina costruita male"

© foto di Federico De Luca

Daniele Carnasciali, ex calciatore, è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, per dire la sua su Fiorentina-Roma.

Sulla Fiorentina

"Si parla sempre del cambio di Montella, ma le nozze con i fichi secchi non si fanno. Sta facendo il massimo, ma i giocatori sono questi. ha giocato sempre senza una punta di peso, che manca da inizio campionato. Poi c'è la tegola Ribery. Con l'Inter ha fatto un miracolo, ora sarà dura anche con la Roma. Non è stata costruita bene la squadra e i risultati sono questi".

Su Vlahovic

"E' un 2000, non si può dare troppa responsabilità ad un giovane. Se gli butti la croce addosso, rende ancora meno. Meno male che il gol gli ha dato sicurezza. Bisogna farlo giocare gradatamente. La Fiorentina ha questo e si deve rendere conto che al momento è lui la punta. Anche l'Inter ha Esposito che è un 2002, ma ha davanti due attaccanti di peso. Magari giocherà per far rifiatare gli altri, ma entra senza il dovere di far gol subito".

Su Fonseca

"Un impatto molto buono il suo. E' entrato in punta di piedi e i giocatori lo hanno capito subito. ha una buona rosa, ma poi bisogna anche farli giocare. Ci sta riuscendo bene, anche oltre le aspettative".

Sul mercato

"La Roma ha una rosa ampia. Quando recupera gli infortunati, può essere a posto. La Fiorentina invece no. Bisognerebbe mettere le mani in maniera pesante, ci vogliono i soldi per farlo. Non so se a gennaio si possa fare. Se la Fiorentina perde, si ritrova in zona retrocessione. Lo scorso anno si è salvata all'ultimo, quest'anno ha avuto problemi prima. A gennaio si rischia di spendere molto e male. Non sarà semplice per Pradè".