tmw radio Carnasciali: "Fiorentina, tenere Iachini per puntare un tecnico top nel 2021"

vedi letture

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'ex calciatore Daniele Carnasciali ha commentato così le vicende in casa Fiorentina, con Iachini sempre in bilico: "Se l'obiettivo della società è quello di arrivare alla fine dell'anno per poi cercare un grande allenatore, allora perché devi cambiare? Tieni Iachini fino alla fine, provi a fare il meglio possibile. Il ds dovrebbe consigliare meglio il tecnico, viste alcune scelte discutibili viste, soprattutto a livello tattico. Il cambio ora non sarebbe giusto. I giocatori buoni ci sono, ma manca un giocatore da 15-20 gol".