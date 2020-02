TMW RADIO - Carnasciali: "Uscita infelice di Commisso ma ci può stare"

© foto di Federico De Luca

L'ex calciatore Daniele Carnasciali è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, per parlare di Juventus-Fiorentina e non solo.

Cosa pensi del post Juventus-Fiorentina e dell'attacco del presidente Commisso?

"Ha protestato di fronte ad un fatto grave ma non scandaloso. Era un rigore che non sta in cielo nè in terra. La Fiorentina poteva sperare in un pareggio. Spera magari che non arrivi un torno nella partita successiva. Uscita comunque infelice ma che ci può stare".

Ma perché ha deciso di uscire con certe dichiarazioni proprio ieri?

"Ha scelta la partita giusta per esplodere? Se fosse successo con il Lecce, non avrebbe avuto lo stesso effetto. Con la Juve, si sa, c'è la rivalità. Ha evidenziato a tutti che quello non era rigore. Ha fatto bene a dire che non era rigore. Forse ancora deve entrare nella mentalità del calcio italiano, e anche velocemente, altrimenti non andrà lontano. Pasqua lo reputo un arbitro bravo, ma in quell'occasione sbaglia due volte, visto che è anche andato a rivederlo al Var".

Ma c'è sudditanza nei confronti della Juventus?

"Una certa sudditanza c'è. Bisogna che anche gli arbitri si rendano conto che su queste cose qui non si può sbagliare. Oggi c'è anche la Var. Non si può sbagliare anche andando a rivedere l'azione".