TMW RADIO - Carnevali: "Berardi visionato da club spagnoli e non solo"

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato a TMW Radio, durante Stadio Aperto, del mercato invernale dei neroverdi.

Che sessione è stata?

"Più che sufficiente. Abbiamo ceduto un giocatore importante, Duncan alla Fiorentina, sono state fatte della valutazioni con il ragazzo, aveva desiderio di andar lì. Ci sono state le giuste condizioni per poterlo fare. Ci siamo rinforzati nei ruoli in cui c'era necessità. Soprattutto in difesa, con il rientro di Magnani dal Brescia, perché in questo momento abbiamo delle difficoltà per gli infortuni, abbiamo preso Haraslin, che per noi era la prima scelta. E' un gruppo che può soltanto crescere e un giovane dell'Uruguay".

Berardi, si è parlato di un tentativo del Barcellona:

"Solo una voce. Con il Barcellona abbiamo un rapporto ottimo, nato con Marlon e poi con Boateng. Spesso vengono per visionare dei ragazzi. Berardi è visionato da club spagnoli e non solo. Lui, come Locatelli, sono da grande club".

E Boga?

"C'è più di un club è interessato, sia in Italia che all'estero".