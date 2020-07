tmwradio Carrera: "Juve, preoccupa la difesa. Conte? Ha la rimonta nel suo dna"

vedi letture

A intervenire a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare dei temi del momento è stato l'ex calciatore e tecnico Massimo Carrera.

Che ne pensa della strigliata di Fonseca a Zaniolo?

"Sono cose che succedono, io avrei cercato di parlare con il ragazzo e con la squadra a telecamere spente, senza esternare il mio pensiero in diretta. Non so perché lo abbia fatto ma avrà le sue ragioni".

Si è vista una squadra diversa nelle ultime partite. Merito del cambio di modulo? Come giudica il primo anno di Fonseca?

"Leggo quello che scrivono sui giornali. Sta facendo un buon lavoro, non è facile fare subito bene al primo anno. Sta dimostrando di essere un bravo allenatore e sta costruendo un gruppo per i prossimi anni".

Altro pareggio per la Juve con il Sassuolo. Quali i motivi di queste difficoltà?

"La cosa più preoccupante è che ha preso 9 gol in tre partite. La difesa doveva essere il punto di forza invece. Giocare ogni tre giorni non è mai semplice trovare condizione e mentalità giusta. Ogni squadra ha dei giocatori e non è facile far giocare al tuo modo questi giocatori. Dipende dagli interpreti che hai".

Che pensa di Conte all'Inter?

"Credo che sia contento di quello che sta facendo. Di solito si è abituati a stare dietro di tanti punti alla Juve. Se sei solo a pochi punti, significa che il lavoro sta funzionando. Discorso Scudetto aperto? Dipenderà da come andrà Juve-Lazio. Con Conte alla Juve eravamo sette punti dietro al Milan e abbiamo recuperato. La rimonta è nel suo dna".

Lei allena in Grecia. Quali le difficoltà nella ripresa?

"Siamo stati fortunati perché nel lockdown si poteva comunque uscire per una corsa. Tutti i giocatori erano monitorati e sono arrivati abbastanza preparati al rientro".

Vuole proseguire sempre all'estero o vorrebbe tornare in Italia?

"Vorrei proseguire. Sarebbe bello riuscire a tornare in Italia, ma ora sono in Grecia e sono molto concentrato per i miei obiettivi".