TMW RADIO - Caso: "Inter-Lazio test chiave. Se vince Conte..."

© foto di Federico Gaetano

L'ex calciatore e tecnico Mimmo Caso ha detto la sua su Inter-Lazio a TMW Radio, durante Maracanà.

Sulla partita

"E' una partita che può dire la verità su entrambe. La Lazio va a caccia di conferme, così come l'Inter, che ha avuto l'effetto Conte. Dovrà confermare anche con Lazio il suo valore. Stand-by in casa Lazio? Inzaghi conosce bene i problemi, difficile sostituire dei giocatori tecnici. La Lazio negli ultimi anni ha fallito incredibilmente la Champions. La Lazio merita di fare il salto di qualità. L'Inter credo sia pronta per lottare per lo scudetto. Il derby ha fatto vedere il grande carattere che sta trasmettendo il tecnico. Se supera questo ostacolo, l'Inter dà un grosso segnale al campionato".

Su Juve e Napoli

"Il Napoli ha un allenatore straordinario. L'intelligenza di Ancelotti la conosciamo, non era facile sostituire Sarri. Con gli innesti che ha avuto, il Napoli può confermare il suo valore. Poi li vedo tranquilli, fiduciosi, consapevoli della loro forza. La Juve è passata da Allegri a Sarri, che propone un calcio propositivo e dispendioso. Ci vorrà del tempo. La rosa poi non si discute. A Madrid abbiamo visto una Juve stratosferica, ha giocato con cattiveria e personalità. I gol sono ingenuità. I segnali però ci sono, Sarri troverà presto la quadratura".

Sul Milan

"Giampaolo ha portato delle idee e ha avuto delle risposte importanti nel pre-campionato. Quando ci si avvicina al campionato, poi si capisce qualcosa. Giampaolo ha capito che non ha i calciatori giusti per il suo calcio e si è dovuto adeguare lui. E non è facile. Al momento non riesce a capire come far giocare questa squadra".