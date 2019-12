TMW RADIO - Caso: "Lazio e Juve, giusto affidarsi al talento"

© foto di Federico De Luca

Il tecnico Mimmo Caso ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, degli argomenti più attuali del calcio italiano.

Sulla squadra che allenerebbe volentieri

"In questo momento la Lazio, ma mi stuzzicherebbe la Juve con il tridente. Inzaghi ha capito che il calcio si fa con chi sa fare il calcio, con chi ha talento. Stesso discorso per Sarri. I risultati ora si vedono ed è un bel piacere vedere squadre che giocano un bel calcio di livello e tecnico. E' vero che ci deve essere forma fisica, equilibrio, ma poi conta il talento".

Sul tridente della Juve

"A certi giocatori come Dybala o Ronaldo non si deve chiedere di giocare in pressing 90 minuti. Si fa questo gioco con certi giocatori. Sarri ha ragione su questo, devono essere gli altri dietro che non riescono a supportare i tre davanti. E' un problema di caratteristiche dei giocatori".

Su Luis Alberto

"Sta facendo cose straordinarie, è un giocatore di talento immenso. E' un giocatore che potrebbe infischiarsene della fase difensiva, e invece fa anche quella".