L'ex calciatore e tecnico Mimmo Caso ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, del momento dell'Atalanta: "Dopo anni che tirano la carretta sono anche stanchi. Stanno facendo un grande sforzo per giocare in quel modo, ma è anche vero che il fuoriclasse dentro questa squadra manca. Per giocare in quel modo, devi farlo con ritmi altissimi, ma con tutti questi impegni non sarà semplice".

Mentre su Inter-Real ammette: "Se una squadra non gira bene, vedi come con il Torino almeno per un tempo, ti fai male. Non puoi concedere occasioni come quelle. Lo sanno i giocatori dove sbagliano. Se non si esprimono come vuole le Conte, diventa difficile ribaltare il verdetto. La partita d'andata però ha fatto capire che ce la può fare. Stasera non deve sbagliare".